Youth Rock Foundation doneert pakketten aan kindertehuizen vanwege kerst

Youth Rock Foundation (Y.R.F) is een organisatie voor jongeren en door jongeren. Y.R.F Social is een van de 6 fundamenten van de organisatie die zich bezighoudt met sociale activiteiten. Zij organiseren momenteel het sociaal project genaamd ‘Ray of Sunshine’.

Het project ‘Ray of Sunshine’, dat onderdeel is van de organisatie Youth Rock Foundation (Y.R.F) heeft op 19 december j.l. donaties van levensmiddelen geschonken aan 2 kindertehuizen in Suriname.

Het social team van ‘Youth Rock Foundation’ richt zich op sociale projecten, waarbij diverse groepen in het zonnetje worden gezet. Hiermee hopen zij een positieve ondersteuning te bieden aan het harde werk van tehuizen voor de kinderen. Deze keer zijn zij naar kindertehuis Tamara en kindertehuis Saron geweest om de overhandiging te doen.

Het levensmiddelenpakket bestond uit basisbehoeften zoals zout, suiker, aardappelen, knoflook, rijst, olie, bami, hele kippen, poeder zeep, etc. De Surinaamse kindertehuizen hebben dit gebaar erg op prijs gesteld gezien de huidige economische situatie een grote uitdaging is voor hen.

Het YRF team wil grote dank geven aan de diverse sponsoren, First Class Chicken, Amreco en Safe Place die dit gebeuren mogelijk hebben kunnen maken. Ook alle andere donateurs worden hartelijk bedankt.