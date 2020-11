19-jarige dronken visser na slag tegen hoofd in water gevallen

Afgelopen weekend kwam de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France in beschonken toestand in het water terecht, waarna hij vermoedelijk is verdronken. Zijn ontzielde lichaam is in de vroege ochtend van maandag 23 november nabij de steiger aan de Bakasroisieweg aangespoeld meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Nieuw Amsterdam kreeg in de late avond van zondag 22 november de melding dat de visser te water was geraakt. De wetsdienaren begaven zich naar de locatie en uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat Ulrick die in een van de vissersboten verbleef diep in het glaasje had gekeken.

Op camerabeelden is duidelijk te zien dat het slachtoffer vanuit de boot op de kade wilde komen. Hij moet daarbij zijn uitgegleden en zijn hoofd tegen de boot en de kade hebben geslagen. Het vermoeden bestaat dat hij door de slag bewusteloos raakte en in het water terechtkwam aldus de Surinaamse politie.

Een zoekactie die op touw was gezet, leverde niet het gewenste resultaat op. Een arts stelde de dood vast van het lichaam dat op 23 november was aangespoeld. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam van Ulrick afgestaan aan de nabestaanden.