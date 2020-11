Onschuldige jongen door politiekogel geraakt

Een jongen die maandag met een schotwond in zijn buik werd aangetroffen aan de Mattheusweg in Suriname, blijkt te zijn geraak door een politiekogel. De politie sommeerde een aantal roofverdachten om te blijven staan, maar schoot gericht toen ze ondanks waarschuwingsschoten op de vlucht sloegen. De jongen die geraakt werd bleek achteraf onschuldig te zijn.

Een man werd zondagavond aan de Hiraweg beroofd door drie mannen met scherpe voorwerpen. Onder bedreiging werd de man van zijn sieraden en persoonlijke spullen beroofd. Maandagmiddag zag de man een van de verdachten in een groep in de Hiraweg.

Hij deed politiebureau Latour aan om aangifte te doen en gaf de politie te kennen de dader te hebben gezien. Toen de politie de locatie aandeed vluchtten de jongens in verschillende richtingen op. De politie sommeerde een van hen om te stoppen, maar die bleef rennen.

Na enkele waarschuwingsschoten werd gericht geschoten. De jongen werd in zijn buikstreek geraakt en zeeg neer op een erf. De politie vroeg naar assistentie omdat een grote menigte verhit was om hetgeen zich had afgespeeld. Nadat RBT Midden ter plaatse arriveerde was alles onder controle.

De jongen is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Nader onderzoek wees uit dat hij onschuldig was en niet bij de beroving was betrokken. De politie kon de andere jongens van de groep niet vinden. Aan hun aanhouding wordt gewerkt.