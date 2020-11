Dronken visser (32) valt in water en verdrinkt

De politie van het bureau Albina kreeg in de middag van woensdag 25 november de melding dat er een

lijk van een manspersoon was aangespoeld, bij de aanmeer plaats aan de Weg naar Papatam in het district Marowijne. Ter plaatse troffen de wetsdienaren het ontzielde lichaam aan van de 32-jarige visser Krishnarain Persaud, meldt het Korps Politie Suriname.

De overige vissers die ter plaatse waren, verklaarden dat Persaud op die bewuste dag vermoedelijk sterk onder invloed van alcohol was. Op een bepaald moment ging de visser aan wal om eten te halen. Bij terugkeer naar de boot, viel Persaud vanwege zijn dronkenschap in het water en verdween in de diepte.

Het lijk van Persaud is in de late avond van woensdag 25 november geborgen. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen aldus de politie.

Vorig weekend kwam ook de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France in beschonken toestand in het water terecht, waarna hij vermoedelijk is verdronken. Zijn ontzielde lichaam spoelde in de vroege ochtend van maandag 23 november nabij de steiger aan de Bakasroisieweg aan: