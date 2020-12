Medewerker Bureau voor Burgerzaken Lelydorp besmet geraakt met coronavirus

Een medewerker van het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Lelydorp is besmet geraakt met het coronavirus. Het kantoor is op donderdag 24 december gesloten voor het publiek. Het gaat om een ambtenaar die ingedeeld is in groep 1. Het personeel werd uit voorzorg in twee groepen ingedeeld.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname, Anastatia Kanapé-Pokie geeft aan dat het bureau maandag weer open zal zijn voor het publiek. Zij legt uit dat groep 2 gaat werken, terwijl alle andere ambtenaren in groep 1 in quarantaine zijn. Morgen wordt het bureau ontsmet. Voor extreme dringende gevallen kunnen burgers zich begeven aan het BvB Pad van Wanica aan de Indira Gandhiweg.

CBB is genoodzaakt geweest om haar dienstverlening en openingstijden te beperken naar aanleiding van de Covid-19 situatie. De openingstijden zijn van 07.00u tot en met 13.00u uitsluitend voor:

Aangifte van geboorte en overlijden Aangifte van echtscheiding

Ook in verband met de komende feestdagen gelden aangepaste openingstijden:

0p 24, 28, 29 en 30 december 2020 van 07:00u am-11:00u am

Op 31 december 2020 van 07:00u am -10:00u am

Voor bijzonderheden kunnen burgers in contact treden met:

De afdeling Voorlichting van het CBB op het telefoonnummer 494111

Secretariaat directeur CBB op het telefoonnummer 490340

De CBB-directeur drukt de Surinaamse samenleving op het hart om de Covid-maatregelen te allen tijde op te volgen.