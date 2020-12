Verzoek regering om vervoer te regelen voor personeel AZP

Gezien de recente verscherping van de COVID-19 maatregelen zal het openbaar vervoer niet beschikbaar zal zijn voor zorgpersoneel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), dat in de avond moet werken of juist in de avond van het werk gaat.

“Het personeel zal verstoken worden van openbaar vervoer. Hierdoor zullen de kosten voor vervoer hoger komen te liggen of anderen zullen naar huis moeten lopen, met alle gevaren van dien” zegt Lloyd Pool, bondsvoorzitter van het personeel bij het AZP in Suriname.

Hij heeft daarom het beroep gedaan op de regering om vervoer in zetten voor deze groep. Pool heeft deze week deelgenomen aan een meeting met de Surinaamse regering, op het kabinet van de president.