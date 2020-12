‘Regering gaat nadenken over financiële tegemoetkoming voor entertainment branche’

De Surinaamse regering heeft wat toezeggingen gedaan, zoals een mogelijke financiële tegemoetkoming voor personen en organisaties in de entertainment branche, die de afgelopen maanden het hardst zijn getroffen door de COVID-19 crisis.

Dat schrijft het Dagblad Suriname vandaag op basis van een gesprek met Brian Muntslag van het Platform ter bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst in Suriname (PECS).

De organisatie is niet te spreken over het feit dat er nieuwe en nog eens aangescherpte COVID-19 maatregelen zijn ingevoerd waardoor events niet door kunnen gaan. Dit nadat PECS recent protocollen inzake het veilig organiseren van evenementen en entertainment met de autoriteiten had besproken.

Muntslag zegt aan de krant dat er een toezegging is vanuit de regering van een eventuele vergoeding voor mensen, die het meest geleden hebben. Hoe dat precies vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. Als het aan hem ligt zouden de zwaarst getroffen personen en organisaties aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld een maandelijkse subsidie gedurende 9 maanden.