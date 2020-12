Winkeliers in Marowijne-Zuidwest blijven vervallen producten verkopen.

Dit is woensdag gebleken tijdens controle van de bestuursambtenaren in Suriname.

De vervallen producten zijn in beslag genomen

door de ambtenaren en vernietigd op

de vuilstortplaats. Er is bij de controle voornamelijk gelet op

de vervaldata van de verschillende goederen.