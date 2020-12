Groot geldbedrag buitgemaakt bij gewapende roofoverval op bedrijf

Bij een gewapende roofoverval op een bedrijf in Suriname is vanmorgen een groot geldbedrag buitgemaakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een overval op Meinderstma Suriname NV aan de Industrieweg Noord 58 te Paramaribo.

De overval zou gepleegd zijn door 3 gewapende mannen rond iets voor 09.00u in de ochtend. Niemand raakte gewond bij de roof. Het is net bekend hoeveel geld er is meegenomen.

De verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plekke voor onderzoek in deze zaak.