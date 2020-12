RBTP houdt verdachte aan voor overval op medewerker zwaarmaterieel bedrijf

De Surinaamse politie heeft deze 27-jarige man aangehouden nadat een medewerkster van zwaarmaterieel bedrijf Meindertsma aan de Industrieweg Noord, gisteren van een groot geldbedrag werd beroofd toen ze op het punt stond om geld te gaan storten. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De vrouw werd voor de zaak bij het instappen in haar voertuig klemgereden door een witgelakt voertuig waarin 2 manspersonen zaten. Onder bedreiging van een vuistvuurwapen, werd zij door deze mannen beroofd van een tas met daarin een groot geldbedrag in valuta en SRD.

Na de daad reden de daders naar de richting van de Koffiedam. Het voertuig werd kort daarna onbeheerd aan de IJzerhartstraat in de directe omgeving van een hotel aangetroffen en in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt dat de verdachten in een ander voertuig van een bekend taxibedrijf stapten en reden naar de richting van de Pikin Stonstraat.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft in deze zaak de 27-jarige verdachte R.M. aangehouden. Hij wordt ervan verdacht samen met zijn kompaan de beroving in de ochtend van 14 december te hebben gepleegd. R.M. werd aangehouden, overgebracht en in verzekering gesteld.

De afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige kompaan meldt de Surinaamse politie.