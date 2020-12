Aantal nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname licht gestegen

Na een betrekkelijk rustige week, waarin het aantal nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname varieerde tussen de 0 en 2, zijn er de afgelopen 24 uur 7 nieuwe gevallen geregistreerd. Deze lichte stijging blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De 7 nieuwe gevallen zijn naar voren gekomen na 80 keer testen. 6 van de 7 gevallen werden geregistreerd in Paramaribo en 1 in Wanica. Het aantal personen dat in het ziekenhuis wordt behandeld is gelijk gebleven: 3 in het ziekenhuis en 2 in ICU.

De komende dagen zal blijken of er sprake is van een ‘Srefidensi-effect’ vanwege diverse activiteiten rond Srefidensi op 25 november, nu precies 2 weken geleden. De incubatietijd van het coronavirus, oftewel de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt, ligt tussen de 2 en 14 dagen.