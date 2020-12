Inbreker verstopt zich in vliering woning; wordt eruit gehaald en mishandeld

Een 27-jarige man is afgelopen zaterdag een woning binnen gedrongen en verstopte zich in de vliering toen de bewoners thuiskwamen. Toen de bewoners merkte dat er was ingebroken werd hij uit de vliering gehaald, waarna hij door omstanders naar buiten werd gesleurd en vervolgens is mishandeld meldt het Korps Politie Suriname.

Een bewoner van een pand aan de Nieuw Weergevondenweg kwam op zaterdag 5 december om 20.00 uur in de avond met zijn gezin thuis aan. Tot zijn verbazing zag hij dat een deur van zijn woning die hij goed had afgesloten, openstond. Hij liep naar binnen en zag dat zijn slaapkamer overhoop was gehaald.

In de keuken ontdekte hij dat het plafond van de vliering was open geforceerd. Hij sloeg alarm, waardoor buurtbewoners en andere omstanders hem te hulp schoten. De vliering werd doorzocht en trof men W.O. in de vliering aan. De verdachte werd uit de vliering gehaald, waarna hij door omstanders naar buiten werd gesleurd en vervolgens mishandeld.

Bij aankomst van de politie van het bureau Latour ging de verdachte W.O. tekeer bij de aanhouding en wenste geen medische behandeling. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau, alwaar hij eveneens met de aanwezige politieambtenaren te keer ging meldt de Surinaamse politie.

De verdachte verklaarde vervolgens dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan diefstal, maar dat hij het adres had aangedaan om een vrouw die daar woonachtig is een bezoek te brengen. Echter is W.O. niet bekend bij de familie die daar woont. Verder onderzoek wees uit dat deze verdachte een maand terug ook was ingesloten op het politiebureau Nieuwe Haven voor hetzelfde soort gepleegde strafbare feit.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is W.O. in verzekering gesteld. De verdachte klaagde echter op 6 december van hevige hoofdpijn en lichaamspijnen. Met het dienstvoertuig werd hij in de late avond vanuit het cellenhuis voor medische hulp afgevoerd naar de SEH, alwaar hij ter verpleging onder politiebewaking in de ziekeninrichting is opgenomen.