Opnieuw schoten gelost op een woning in Suriname

In Suriname zijn er donderdagavond weer schoten op een woning gelost. Dit keer gebeurde het aan de Emielaan in het verzorgingsgebied van politie Uitvlugt. Volgens verklaring van ooggetuigen werd er geschoten door twee mannen in het zwart gekleed, met zwarte integraal helmen op.

Er zou minimaal 11 keer geschoten zijn op de woning, getuige de kogelinslagen die werden aangetroffen. Niemand raakte gewond bij de schietpartij. Na hun daad renden de mannen weg richting de Henkielaan.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek en heeft ter plaatse 17 hulzen aangetroffen.

Ruim een week geleden werden 9 schoten gelost op het huis van Romano Meriba: