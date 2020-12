‘Ministerie goed op weg met introduceren nieuwe vorm van onderwijs’

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) in Suriname zegt goed op weg te zijn met het introduceren van een nieuwe vorm van onderwijs. Onderdeel hiervan is onder meer het afstandsonderwijs, aldus minister Marie Levens. Hoewel het een beetje langzaam gaat en tijd vergt is zij redelijk tevreden.

“We zijn tevreden tot op dit moment, meer in de zin dat iedereen meewerkt”, aldus Levens. Ze is echter niet geheel tevreden met de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. “We wilden veel meer bereikt hebben op dit moment, maar we moeten ook toegeven dat niet alles snel kan. Wat je plant, lukt niet altijd” aldus de minister tegen de CDS.

De Surinaamse minister vraagt de gemeenschap er rekening mee te houden dat er in de komende tijd veel meer aandacht besteed gaat worden aan het nieuwe curriculum. Er zal volgens haar een heel ander systeem van examens plaatsvinden, ook de evaluatie en repetities zullen anders gebeuren.

Minister Levens spreekt over nieuwe vormen voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en wel via de radio en televisie. “Het wordt allemaal nieuw en anders”, aldus de onderwijsminister die eraan toevoegt dat er geen andere keus is, dan over te stappen op deze nieuwe vorm van onderwijs.