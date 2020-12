VIDEO: Sinterklaas vandaag gespot in Suriname

In Nederland is het morgen 5 december en traditioneel wordt het Sinterklaas feest gevierd. In Suriname is 5 december al sinds jaar en dag ‘Kinderdag’. Toch zie je zo nu en dan Sinterklaas rondlopen in het land, zoals vanmorgen in Paramaribo.

De Sint bracht vrijdag een bezoek aan het hoofdkantoor van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie, aan de Henck Arronstraat in de hoofdstad. Vervolgens ging de goedheiligman ook langs het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken aan de Verlengde Keizerstraat.

Bekijk een kort filmpje van zijn aankomst daar: