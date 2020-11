First lady opent museum op plantage Bakkie

“Als ze zo door blijven gaan, kunnen er heel wat rijkdommen van onze geschiedenis teruggevonden en belicht worden”. Woorden van first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, aan wie op zondag 29 november 2020 de eer te beurt viel de opening te verrichten van het Museum Bakkie op de gelijknamige plantage aan de Commewijnerivier.

De presidentsvrouw was verheugd zelf familiegeschiedenis te hebben kunnen ontdekken, maar is meer nog ingenomen met het feit dat veel van de geschiedenis van Commewijne maar meer nog Suriname terug te vinden is. Ze merkt op dat veel van deze geschiedenis lange tijd onbelicht is gebleven. Het unieke volgens haar is dat veel van de artefacten teruggevonden zijn door het doorgraven van de Warapakreek. Een van de meest opvallende vondsten is de romp van een Amerikaans vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Presidentsvrouw Santokhi-Seenacherry heeft behalve Bakkie ook de plantages Johanna Margaretha en Fredriksdorp aangedaan en rondleidingen gekregen. Ze meent dat er voor archeologische doeleinden heel wat te vinden is in het museum op Bakkie. Volgens haar kan hiermee de geschiedenis belicht en zaken aan elkaar gelinkt worden. De first lady heeft op Bakkie een rondleiding gehad van Sebastian “Bas” Spek, die samen met zijn vrouw Marsha Mormon eigenaar is van het museum. Hij legt uit dat er een aantal jaar geleden begonnen werd met het graven van de Warapakreek.

Nadat er een paar oude flessen werden gevonden, begonnen zij met de gevonden artefacten een collectie op te bouwen. Hij merkt op dat veel stukken over Suriname gemaakt zijn in het buitenland. Met het museum probeert hij de educatie en het toerisme tegemoet te komen. Vooral het toerisme betekent veel voor het gebied, omdat heel wat mensen daar eraan verdienen. Spek zegt al 13 jaar bezig te zijn en volgens hem is het eind nog niet in zicht. “We hebben grotere plannen. De komst van het museum gaat veel betekenen voor Bakkie én Commewijne.”

Spek verwijst naar het feit dat mensen reeds het nabijgelegen Plantage Fredriksdorp bezoeken en nu met een bezoek aan het museum langer in het gebied kunnen vertoeven. Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne is bereid een bijdrage te leveren. Hij zal zich ervoor inzetten dat de staatsboot die vanuit Montresort plantage Alliance aandoet, nu ook naar Bakkie vaart. Op die manier zou men op een goedkopere manier het museum kunnen bezoeken.

Verder gaat de burgervader het museum ook promoten via het Burger Informatie Centrum (BIC) van zijn commissariaat. Hij meent dat vooral jongeren terecht kunnen voor informatie over contractarbeiders. In het museum is onder meer te zien waarmee en onder welke omstandigheden deze groep gewerkt heeft.