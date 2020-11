Verkeersruzie: Vrouwen in auto rijden andere automobiliste klem en steken haar

Een 33-jarige vrouw in Suriname is onlangs het slachtoffer geworden van een verkeersruzie. De vrouw werd daarbij klemgereden door een andere personenauto met drie vrouwen, die haar vervolgens een steekverwonding toebrachten. Een van de daders, de 22-jarige D.P. vrouw werd afgelopen maandag door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) als lockdown overtreder overgebracht naar de Politieacademie aan de Commewijnestraat.

Toen D.P. was overgebracht naar de Politieacademie viel het de politie op dat deze jonge vrouw door de politie van Flora werd gezocht. Zij werd gelijk overgebracht naar het betreffend politiebureau. D.P. wordt ervan verdacht in gezelschap van twee andere vrouwspersonen, de 33-jarige J.R. op vrijdag 23 oktober aan de Floralaan te hebben mishandeld.

Volgens verklaring van het slachtoffer was zij op die bewuste dag op weg naar huis en reed in haar auto over de Floralaan. Plotseling werd zij klemgereden door een andere personenauto met drie vrouwen als inzittenden. Het drietal verweet J.R. ervan een verkeerde inhaalmanoeuvre te hebben gemaakt aan de Koningstraat en dat ze hun voertuig bijna heeft aangereden.

J.R. wilde haar weg verder vervolgen, maar werd door de drie vrouwen aangevallen en mishandeld meldt het Korps Politie Suriname.

Het trio dat gewapend was met twee scherpe voorwerpen brachten haar een steekverwonding toe. Het slachtoffer moest hiervoor medisch worden behandeld. Bij aankomst van de politie van het bureau Flora werd het drietal niet aangetroffen. Op de locatie van het steekincident werd er door de politie een scherp voorwerp aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens verklaring van de aangeefster is alleen de 22-jarige D.P. bij haar bekend. De twee andere dames kent ze niet. Bij de voorgeleiding heeft D.P. bekend het strafbare feit te hebben gepleegd en dat de twee dames die in haar gezelschap vertoefden niets te maken hebben met de zaak. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is D.P. in verzekering gesteld.

Aan de opsporing en aanhouding van de twee andere dames wordt gewerkt.