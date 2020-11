Regels rondom quarantaine van reizigers in Suriname aangescherpt

Vanaf vandaag is het Surinaamse luchtruim gedeeltelijk open. Onder andere vluchten uit Nederland zijn weer toegestaan. De overheid in Suriname heeft de regels rondom de quarantaine van reizigers aangescherpt. Dit vanwege het feit dat vakantiegangers uit Nederland in Suriname eerder misbruik hebben gemaakt van de quarantaineregels.

Zo komt er een garantstelling voor het in quarantaine gaan in een eigen (thuis)accommodatie. Ook mogen familieleden geen reizigers meer afhalen op de luchthaven. Reizigers die in een hotel of appartement in quarantaine gaan, moeten nu een betalingsbewijs van boeking bij de accommodatie hebben. Voorheen was dat enkel een reservering, die dan werd gecanceld door sommige reizigers.

De toestemming voor thuisquarantaine, wordt uitsluitend door de minister van volksgezondheid of de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) gegeven. Thuisquarantaine zal alleen mogelijk zijn met schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten. Aanvragen voor thuisquarantaine, die op Zanderij na aankomst worden gedaan, worden niet gehonoreerd.

Verder zijn de luchtvaartmaatschappijen geinstrueerd om reizigers strenger te controleren op de benodigde documenten.