Luchtruim Suriname gedeeltelijk open voor commerciële vluchten

Met ingang van maandag 23 november 2020 zal het Surinaamse luchtruim gedeeltelijk opengesteld worden voor commerciële vluchten op de Mid-Atlantische route (Amsterdam- Paramaribo, vice versa) en voor vooraf afgestemde regionale vluchten. Dat heeft de Surinaamse overheid laten weten. Per voormelde datum worden luchtvaartmaatschappijen toegestaan op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten uit te voeren. Dit is wel gebonden aan een door de autoriteiten vastgesteld aantal passagiers per vlucht per week.

Reizigers kunnen per die datum, via reisagenten of via de luchtvaartmaatschappijen hun tickets boeken. De toestemming van de afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) voor ingezetenen komt te vervallen. Visumplichtigen dienen de normale E-visa en E-tourist card procedure te volgen. De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Passagiers dienen voor toelating op de vluchten te overleggen:

Een negatieve RT PCR- test van niet ouder dan 72 – 120 uur (LET WEL: geen GGD-testresultaten voor passagiers uit Nederland, geen Quick-test resultaten of antibody testresultaten). Positieve ELISA testresultaten, voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden.

Een bevestigde accommodatie boeking (geen reservering) van minimaal 10 dagen bij een geregistreerd SHATA-hotel of accommodatie. Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid.

Voor niet ingezetenen geldt dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking hebben en overleggen.

Zonder deze 3 vereisten zullen passagiers door de luchtvaartmaatschappijen niet toegelaten worden tot de vluchten.

Thuisquarantaine

Het in quarantaine gaan in een eigen accommodatie is mogelijk. Hiervoor zal de reiziger met redenen omkleed moeten aangeven waarom voor quarantaine in huis wordt gekozen. Bij het verzoek zal de reiziger moeten aangeven wie garant zal staan. De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij medeaansprakelijk zal worden gesteld, indien de reiziger zich niet aan de regels houdt.

De toestemming voor thuisquarantaine, wordt uitsluitend door de Minister van Volksgezondheid of de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) gegeven. Deze faciliteit moet maximaal 10 dagen voor vertrek worden aangevraagd via e-mail.

Thuisquarantaine zal alleen mogelijk zijn met schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten. Aanvragen voor thuisquarantaine, die op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (Zanderij) na aankomst worden gedaan, worden niet gehonoreerd! Na de verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen voor de (lijfelijke) bewaking op het quarantaineadres. De kosten voor de bewaking komen voor rekening van de reiziger.

Het transport van de luchthaven naar de accommodatie zal ook gecontroleerd geschieden. Afhalers mogen zich niet begeven naar de luchthaven. Bij quarantaine in een SHATA-accommodatie zal dat verzorgd worden door de SHATA-accommodatie. In geval van thuisquarantaine kan de reiziger alleen opgehaald worden door een bij Luchthavenbeheer geregistreerde taxibedrijf. In beide gevallen zijn de kosten voor rekening van de reiziger. Voor de reizigers geldt verder dat zij zich dienen te houden aan alle in het land geldende COVID-19 maatregelen

Op de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zelf zich ook te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen en ook niet te verslappen wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De samenleving kan bijdragen om de verplichte 10-dagen Quarantaineperiode van familie en vrienden te veraangenamen, door digitaal met hen in contact te blijven.

Ook bestaat de mogelijkheid, pakketjes en maaltijden voor hen af te geven bij de receptie van het hotel waar zij zullen verblijven. Het zal ook mogelijk zijn pakketten af te halen bij de hotels, die na ontsmetting kunnen worden meegegeven. Fysiek bezoek is niet toegestaan gedurende de quarantaineperiode.

Op de 11e dag, vindt zoals gewoonlijk de Exit-screening plaats door de daartoe bevoegde autoriteiten.