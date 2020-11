Nederlandse Politiebond betuigt steun aan Surinaamse Politiebond

De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft vrijdag haar steun betuigt aan de Surinaamse Politiebond (SPB) en heeft in een brief aangegeven zich solidair te verklaren met de Surinaamse bond. NPB voorzitter Jan Struijs heeft dit zaterdag bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net.

De brief van de NPB, die hieronder te lezen is, komt nadat deze week bekend werd dat de Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday niet blij is met de samenwerking tussen hem en de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de SPB.

In een gesprek met Waterkant.Net geeft Struijs aan dat de NPB geen bemoeienis heeft in politieke zaken aangaande de SPB of het Korps Politie Suriname. “Wij hebben heel lang en goed contact en bij spanningen zijn er korte lijnen tussen de twee bonden. Wij ondersteunen elkaar mentaal en op kennisniveau” zegt de voorzitter. De samenwerking is ter ondersteuning van het gezamenlijk doel van de beide bonden namelijk goed voor de politie mensen zorgen.

De NPB schrijft in de brief dat zijn een jarenlange samenwerkingsgeschiedenis met de SPB. In deze samenwerking hebben de twee bonden het gezamenlijk doel een bijdrage te leveren aan de humane rechtsstaat door te zorgen voor een goede individuele en collectieve belangenbehartiging van politiemensen.

Surinaamse politiemensen hebben daar recht op, omdat zij veelvuldig worden geconfronteerd met geweld, menselijk leed en zij vaak het eerste aanspreekpunt voor de Surinaamse burgers zijn. De Surinaamse politie speelt een belangrijke rol in het bewaken van mensenrechten in een rechtvaardige rechtsstaat. Voor deze belangrijke en verantwoordelijke taak, verdienen de Surinaamse politiemensen een juiste waardering.

De Nederlandse Politiebond verklaart zich daarom solidair met de Surinaamse Politiebond.

Voorzitter Jan Struijs zegt daarover: “De SPB komt op voor de belangen van alle hardwerkende Surinaamse Politiemensen. De SPB slaat bruggen en probeert in moeilijke tijden mensen en belangen te verbinden. Verdeeldheid draagt nooit bij aan een veilige samenleving. Wij zullen de SPB blijven steunen in hun strijd voor een humane rechtsstaat en de belangen van alle politiemensen.“