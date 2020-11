Jeugdige joyrider in kritieke situatie op IC nadat auto over de kop sloeg

De jeugdige joyrider, die afgelopen dinsdag over de kop sloeg met een stiekem meegenomen auto, is in kritieke situatie ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC) van het ziekenhuis. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De jongeman S.K. reed samen met een bijrijder O.J. zonder toestemming in het voertuig van zijn oom over de Indira Gandhiweg. Op een bepaald moment verloor S.K. ter hoogte van een winkelzaak de controle over de besturing van het voertuig.

Hij raakte van de weg en kwam tegen een hulpmast van de EBS aan. De auto sloeg hierdoor over de kop en kwam tegen de winkelzaak tot stilstand. De bestuurder S.K. raakte daarbij bekneld in het voertuig en was niet aanspreekbaar.

Met behulp van de brandweer is hij uit zijn benarde situatie bevrijd. De twee jeugdige slachtoffers werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. S.K. ligt op de IC en bijrijder O.J. is na medische behandeling heengezonden.

Het onderzoek van dit verkeersongeval zal worden overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden meldt de Surinaamse politie.