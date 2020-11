Man in rug geschoten bij schietincident tussen twee groepen

De man die vanmorgen met een schotwond in zijn rug langs de weg werd gevonden, is het slachtoffer geworden van een schietincident tussen twee groepen. In verband met dit schietincident, dat plaatsvond te Flora, zijn drie mannen aangehouden door de Surinaamse politie. Één slachtoffer werd met een schotwond in de rug per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (foto).

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het gaat om een slepende kwestie tussen twee mannen te weten de 31-jarige A.B. en de 37-jarige R.K., die vanmorgen uit de hand liep. Een ex-vriendin van A.B. zou nu een relatie hebben met R.K.

A.B. zag R.K. eerder in de ochtend langs zijn woning rijden met zijn linkerhand in zijn broek op een bromfiets. A.B. begaf zich kort daarna met nog vier vrienden in een voertuig naar Zorg en Hoop. Toen A.B. R.K. zag vroeg hij aan hem wat hij in de buurt van zijn woonadres deed.

R.K. zou daarbij een vuistvuurwapen te voorschijn halen waarbij A.B. meteen wegreed. De twee ontmoette elkaar weer aan de Pawan Singoredjostraat en A.B. vroeg R.K wederom om rekenschap. R.K. haalde opnieuw een vuistvuurwapen te voorschijn en begon dit keer in het wilde weg te schieten.

A.B. en zijn vrienden probeerde weg te rennen in de richting van de Willy Cairoweg met achterlating van het voertuig. Een van de vrienden van A.B. meer bekend als Denzel werd tijdens het wegrennen in zijn rug geraakt door een kogel. R.K en nog twee andere mannen werd kort daarna aangehouden door agenten van het Korps Politie Suriname.

De politie heeft het vuistvuurwapen nog niet kunnen achterhalen. Het bureau van Flora heeft de zaak in onderzoek.