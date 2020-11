NDP DNA lid Bouva doet aangifte wegens smaad en laster op Facebook

NDP DNA lid Melvin Bouva heeft vandaag bij de recherche van het Bureau Geyersvlijt aangifte gedaan wegens smaad en laster op Facebook. Hij deed aangifte tegen Facebookgebruiker Radjindrekoemer Ramdhani en de Facebookpagina Kwasibita Nieuws. Dat heeft de Surinaamse politicus zelf laten weten in een persbericht.

Volgens Bouva zou Ramdhani eerder deze week ongefundeerde verregaande beschuldigen gedaan over het Assembleelid op op zijn Facebookpagina hebben gedaan. Bouva zegt dat de man ‘volgens betrouwbare bronnen een fervente VHP aanhanger is’.

Volgens Ramdhani heeft Bouva ondermeer als projectleider van het project Naschoolse Opvang in Suriname 126 miljoen srd verduisterd. Ook zou hij enkele jaren terug, via de Wegenautoriteit 3 miljoen srd hebben gehad voor de uitvoering van een vlaggen project tijdens Srefidensi.

Kwasibita Nieuws zou eerder dit jaar in dit kader, onterechte beschuldigingen en valse informatie (fake nieuws) over de politicus heeft verspreid zegt de NDP politicus. Bouva geeft aan dat alle aantijgingen als leugen en lasterpraat kunnen worden aangemerkt in een poging hem persoonlijk maar vooral politiek te schaden. Deze kunnen echter met vaststaande feiten worden ontkracht.

Volgens de parlementariër was hij zoals gesteld, nimmer projectleider van betreffend project en derhalve niet verantwoordelijk voor de uitvoering noch financiën daarvan. Ook heeft hij op geen enkele manier diensten geleverd en direct of indirect financiële middelen uit voornoemd project ontvangen.