Vluchtende inbreker van het dak geschoten door politie

De inbreker die in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 november in deze straat door de politie werd neergeschoten, is de 22-jarige verdachte Denzel K. Hij probeerde via het dak te vluchten en liep daarbij twee schotverwondingen ter hoogte van zijn heup op meldt het Korps Politie Suriname.

Denzel K. en zijn voortvluchtige kompaan worden ervan verdacht tijdens afwezigheid van de bewoners te hebben ingebroken. Door een raam open te forceren begaven zij zich toegang tot de woning. Een alerte buurtbewoner ontdekte de inbraak en schakelde de politie van Munder in.

Bij het zien van de wetsdienaren zag één hunner kans weg te komen, terwijl Denzel zich nog in de woning bevond. De politieambtenaren van Munder kregen assistentie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en omsingelden het huis. De verdachte werd hierbij gesommeerd zich over te geven aan de politie, maar gaf geen gevolg hieraan.

Om aan zijn aanhouding te ontkomen, poogde Denzel op een bepaald moment via het dak te vluchten. Waarschuwingsschoten brachten hem ook niet tot andere gedachten. De politie was genoodzaakt gericht te schieten, waarbij de vluchtende inbreker twee schotverwondingen ter hoogte van zijn heup opliep.

De gewonde verdachte werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Denzel is voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie onder politiebewaking opgenomen in de ziekeninrichting. Aan de aanhouding van zijn voortvluchtige kompaan wordt gewerkt.

Deze zaak zal voor verder onderzoek worden overgedragen aan de recherche van regio Paramaribo meldt de politie.