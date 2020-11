Vluchtende inbreker neergeschoten na negeren waarschuwingsschoten

De politie in Suriname heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbraakverdachte neergeschoten. De man was samen met een andere onbekende verdachte betrokken bij een woninginbraak te Munder. De twee braken in een woning van een koppel, dat eerder op de dag was aangehouden door de Surinaamse narcotica brigade.

Vermoedelijk hadden de verdachten door dat er niemand in de woning aanwezig was na de arrestatie en zagen hun kans schoon om in te breken. De politie van Munder kreeg een tip binnen, waarna ze op de inbraak afging. Een van de verdachten zag kans om op de vlucht te slaan toen de politie arriveerde.

Er werd assistentie gevraagd van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) en de omgeving werd omsingeld. De andere verdachte D.K. probeerde ook via de achterzijde van de woning te vluchten en negeerde daarbij een bevel van de politie om te stoppen.

De man klom en begon op het dak van een woning te rennen. Toen hij daarna ook waarschuwingsschoten negeerde was de politie genoodzaakt gericht te schieten op de man. De verdachte werd geraakt door een politiekogel en onder politiebewaking vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

Daar is hij onder bewaking is opgenomen voor medische hulp. Aan de aanhouding van de andere verdachte wordt gewerkt. Op de foto boven de straat waar verdachte D.K. is neergeschoten; twee huizen verder van waar de inbraak werd gepleegd.