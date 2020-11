Hermarkeren zebrapaden nabij scholen te Welgelegen

Afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken in Suriname is gestart met het hermarkeren van zebrapaden nabij scholen in het ressort Welgelegen.

Ressortsraadsleden van Welgelegen hebben eind oktober 2020 enkele werkmaterialen gedoneerd aan het ministerie. Het is hen opgevallen, dat nabij de scholen in hun ressort, de oversteekplekken niet duidelijk te zien zijn.

Als gevolg hiervan heeft ondernemer R. Sewcharan van Superstar Specerijen een blik verf gedoneerd. Hiermee is er op dinsdag 10 november een aanvang gemaakt met het hermarkeren van de zebrapaden.