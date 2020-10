Door Panama uit te leveren Surinamer mogelijk belangrijke getuige in verdwijningszaak

Dit is de Surinaamse Amsterdammer G.P. die volgens De Telegraaf in Panama is aangehouden en donderdag aan Nederland wordt uitgeleverd. Volgens de krant wordt P. gezien als getuige in een dubbele verdwijningszaak en een onderwereldconflict in Suriname.

P. is dezelfde persoon die op 30 augustus 2019 aangifte deed tegen Romano Meriba, pleegzoon van oud-president Bouterse en vier andere mannen. Ze zouden hem in augustus dat jaar hebben ontvoerd en 4 dagen vastgehouden en mishandeld in Suriname.

De aanleiding hiervoor was dat P. een koffer met drugs van iemand zou krijgen om naar Nederland te brengen, maar beweerde dat hij die koffer nooit gehad heeft. De groep waaronder Meriba was daar niet over te spreken en besloten hem zwaar af te ranselen, omdat ze van mening waren dat hij de drugs achterover zou hebben gedrukt.

Toen ze hem na vier dagen vrij lieten, ging haar naar familie die hem naar het ziekenhuis brachten. Hij besloot aangifte tegen de mannen te doen welke hij kort daarna, vermoedelijk onder druk, weer introk. P. probeerde naar Cuba te vluchten maar werd tijdens een tussenstop op Panama aangehouden.

In dezelfde maand dat P. aangifte deed in Suriname, raakten Romeo Donk en Roy Hari vermist in Suriname. Ze waren beiden naar Paramaribo gevlogen om een conflict over een grote, verdwenen partij coke te bespreken. Op 18 september werd de uitgebrande auto van de twee ontdekt in een buitengebied aan de rand van Paramaribo. De lichamen zijn nooit gevonden.

De dochter van Donk zei eerder in de krant dat haar vader een conflict over geld zou hebben met de schoonzoon van een steenrijke zakenman in Suriname; een zeer goede kennis van de pleegzoon van de president.

Volgens De Telegraaf zou G.P. als getuige daar meer over kunnen vertellen en zou het kunnen gaan om dezelfde partij verdwenen drugs.

Hij wordt volgens de krant zwaar bewaakt uit vrees voor een mogelijke aanslag, omdat hij cruciale informatie kan geven over het onderwereldconflict en de rol daarin van enkele prominente Surinamers, onder wie Bouterse’s pleegzoon Romano Meriba.

