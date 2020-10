Man dood na slag op hoofd bij burenruzie

De 34-jarige Giovanni Anipa is maandagavond 26 oktober in het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo overleden. Dit nadat hij bij een burenruzie op zijn hoofd was geslagen door een 24-jarige buurman meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de levenspartner van Giovanni ruzie kreeg met hun 24-jarige buurman Sandrino B. op zondagmorgen 25 oktober. Giovanni ging zich met de ruzie bemoeien waarbij een vechtpartij ontstond tussen hem en Sandrino.

Sandrino bewapende zichzelf op een gegeven moment met een eind hout en sloeg Giovanni daarmee op diens hoofd. Door die slag raakte Giovanni zwaar gewond. Hij werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht alwaar hij daags daarna dood ging.

Sandrino B. heeft zich op dinsdag 27 oktober aangemeld bij de politie van het bureau Geyersvlijt en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor onder andere doodslag en zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende.

Het ontzielde lichaam van Giovanni Anipa is ter obductie in beslag genomen. Dit strafrechtelijk onderzoek is intussen overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.