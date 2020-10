Brand Heilig Hartschool veroorzaakt door vleermuizenpoep in vliering

De brand die vorige week in Suriname een deel van de Heilig Hartschool vernietigde, is veroorzaakt door vleermuizenpoep in de vliering. Dat zegt waarnemend schoolleider Jozua Graanoogst tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT).

“Door de hitte zijn er gassen vrijgekomen met de brand als gevolg” zegt Graanoogst tegen de krant. Een hele vleugel van de school brandde op 14 oktober jongstleden af. Daarbij raakten zeker vijf ruimten waar 196 leerlingen werden geaccommodeerd onbruikbaar.

Gelukkig kunnen de leerlingen van de school op Paranam sinds kort weer normaal lessen volgens. Dat doen ze in delen verspreid in de plaatselijke kerk, in de mediatheek en in een lokaal van de nabij gelegen lbo-school schrijft dWT.