Bestuurder rijdt rechtdoor bij T-kruising en eindigt in kreek

De bestuurder van deze auto reed afgelopen nacht tijdens de avondklok, zo de Boomskreek in met zijn voertuig. Hij reed in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30u over de Verlengde Prinsessestraat in Suriname, toen hij de T-kruising met de Copernicusstraat (Ringweg) naderde.

Om onduidelijke reden sloeg hij niet links of rechts af, maar ging rechtdoor en reed de kreek in. Er zaten twee personen in het voertuig. De bestuurder klaagde van pijn en is naar de Spoedeisende Hulp verwezen. De andere persoon bleef ongedeerd.

De Surinaamse politie was er snel bij en schakelde een bergingsbedrijf in, dat het voertuig uit de kreek haalde. De zaak is in onderzoek bij de politie.