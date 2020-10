Deel reizigers uit Nederland niet in quarantaine na aankomst in Suriname

Een deel van de reizigers die de afgelopen weken van Nederland naar Suriname zijn gevlogen, is niet in quarantaine gegaan. Dat heeft het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid woensdag gemeld. Volgens de NOS liet minister Ramadhin van Volksgezondheid aan persbureau ANP laten weten, dat de regels niet door iedereen zijn nageleefd en dat ook de controle vanuit de overheid tekortschoot.

Reizigers vanuit Nederland naar Suriname moeten bij aankomst een negatief coronaresultaat en een reservering voor een quarantaineplek bijvoorbeeld in een hotel te laten zien. Een deel van de reizigers heeft de quarantaineplek echter na de controle geannuleerd en is naar een andere locatie vertrokken. Dit zonder hun contactgegevens achter te laten.

Het zou gaan om 35 procent van de reizigers. Hun handelwijze is extra wrang omdat in Nederland momenteel sprake is van een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Woensdag bijvoorbeeld waren er 8.764 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. In Suriname waren er woensdag slechts 57 nieuwe besmettingen.