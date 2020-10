Chinezen ’s nachts in woning overvallen door gewapende rovers

In Suriname zijn twee personen van Chinese komaf in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 oktober het slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval in een woning te leiding 20, ressort Santodorp.

De slachtoffers, oud 42 en 43 jaar, verklaarden dat zij gestommel buiten de woning hoorden en een kijkje gingen nemen. Bij die gelegenheid drongen de verdachten de woning binnen en hielden de twee onder schot.

Het zou gaan om drie verdachten die hun gezicht bedekt hadden. Twee van hen waren gewapend met respectievelijk een jachtgeweer en een vuistvuurwapen. Er werd een tas met persoonlijke spullen, zaktelefoon, tickets en een onbekend geld bedrag in Surinaamse dollars buitgemaakt.

De verdachten vluchten na de beroving via het achterperceel, het bos in. De politie van Santodorp heeft de zaak in verder onderzoek.