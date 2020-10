NPS-parlementariër Plein: ‘Weer de zoveelste benoeming voor 1 persoon’

De benoeming van de echtgenote van het Surinaamse staatshoofd, Mellisa Santokhi-Seenachery, als algemeen directeur van het Kabinet van de President, zorgt voor veel ophef in Suriname. Ook NPS-parlementariër Ivanildo Plein is niet te spreken over de benoeming en eist dat die teruggedraaid wordt. Op zijn Facebookpagina heeft hij zijn ontevredenheid in harde taal kenbaar gemaakt. Plein zegt hierover:

“Weer de zoveelste benoeming voor 1 persoon. Sorry maar we hebben niet hiervoor gestreden. Het land zit op dit moment al in een diepe dal en dan dit nog. Ik wil niet horen dat deze functie pro deo wordt ingevuld of dat o.b.v capaciteit deze post is ingevuld. Het schijnt dat men lak heeft aan wat het volk zegt. Al enkele maanden wordt gevraagd door het volk om nepotisme achterwege te laten, maar deze schijnt aan dovemans oren voorbij te gaan.

Het volk heeft gestemd tegen corruptie, tegen nepotisme en nu wordt het laatste gewoon gecontinueerd. Terwijl arbeiders bij bedrijven worden ontslagen, normale contracten van eenvoudige arbeiders niet worden verlengd, prijzen omhoog gaan door verhoogde brandstofprijzen en de introductie van de unificatiekoers. Kortom gezinnen het steeds moeilijker krijgen worden slecht kleine groepen bevoordeeld. Dis’ no kan!!!

Wij, politici vergeten 1 ding … dat het volk ons op 25 mei j.l. daar heeft gezet en ons tijdelijk de macht heeft gegeven. Ze hebben vertrouwen in ons gesteld en dat het de afgelopen maanden continu wordt geschaad. Ik stel de vragen aan onze leiders. Wat is uw bedoeling met het land? Welke koers gaat u op? Kunt u oprecht de zin in ons volkslied zingen Wins’ ope …… wi mu seti kondre bun …. en kijken naar de Allerhoogste? En totslot houdt u gemeend van dit land, waarin u geboren bent? Als uw antwoord op de laatste vraag is ja ….. dan draai a san baka en ga terug tot de oude orde van de dag. Dit is fout mang !!! God zij met ons Suriname …. is ook een zin in ons volkslied !!!”