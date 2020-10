Mevrouw Santokhi fungerend algemeen directeur van kabinet president

De echtgenote van de Surinaamse president Santokhi, Mellisa Santokhi-Seenachery, fungeert per 1 oktober als algemeen directeur van het kabinet van de president. Dat zou blijken uit een circulaire die via social media wordt gedeeld. Dit schrijven van 8 oktober jl. is afkomstig van de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het kabinet, Adjay Moensi.

Op social media in Suriname was er eerder al veel kritiek op alle benoemingen van familieleden en vrienden door de regering. Ook over deze circulaire is er nu een levendige discussie ontstaan in diverse groepen op Facebook. Opvallend is dat de regering officieel geen bericht hierover naar buiten heeft gebracht.

Eugène van der San, gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de circulaire totaal geen waarde heeft. “Aangezien zij niet in dienst is van de overheid, kan zij niet fungeren in deze hoge functie” zegt Van der San tegen Starnieuws.