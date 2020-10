Politie: ‘Geruchten over vermiste Myrtle ‘Miertje’ Bons niet waar’

De politie in Suriname heeft geen nieuwe informatie over de vermissing van Myrtle ‘Miertje’ Bons. Geruchten die vanmorgen door ene Lorenzo Pika via Facebook werden verspreid, dat de vrouw om het leven zou zijn gebracht door haar ex, kloppen volgens de Surinaamse politie niet.

Gisteren bracht de politie een opsporingsbericht naar buiten van de vrouw die sinds maandag 5 oktober vermist wordt. Ze is op die dag omstreeks 08.00u van haar woning aan de Sir Winston Churchillweg nummer 788 in het district Wanica vertrokken, om haar kinderen van de OS 1 Houttuin af te schrijven.

Myrtle was gekleed in een donkerblauw ketelpak, een rode onder blouse en zwarte dames slippers. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Volgens de politie is de ex-vriend wel aangehouden, maar is hij dezelfde dag heengezonden omdat er geen feiten en omstandigheden zijn om hem langer vast te houden. Dat ze door hem zou zijn omgebracht zoals op Facebook wordt beweerd is niet waar, aldus Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.