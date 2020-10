Door KPS gezochte moordverdachte in Frans-Guyana aangehouden

De vuurwapen gevaarlijke verdachte Norville Barthélémy, die gezocht wordt in de zaak van een in Suriname vermoorde Domicaanse vrouw, is in Frans-Guyana aangehouden. Barthélémy werd op 21 augustus jongstleden op de opsporingslijst van de Surinaamse politie geplaatst.

De 29-jarige man wordt in Suriname gezocht in de moordzaak, waarbij het ontzielde lichaam van de 31-jarige Dominicaanse Catheline Elizabeth de los Santos Mateo in verre staat van ontbinding werd aangetroffen in een huurhuis aan de Irsillasttraat te Uitvlugt.

In Frans-Guyana werd hij ook al gezocht voor een moord gepleegd in januari 2018 in Cayenne. Na die moord vluchtte hij naar Suriname. Hij verdween niet van de radar want de man was regelmatig op social media actief. Hij kwam in augustus dit jaar weer in het nieuws toen hij zijn voormalige metgezel, de Dominicaanse vrouw, zou hebben vermoord.

Barthélémy ging terug naar Frans-Guyana waar hij geboren is, en dook daar onder. Uiteindelijk besloot hij zich zondagmiddag zelf aan te geven bij de politie van Cayenne.