Deze man wordt gezocht in de zaak van de vermoorde 31-jarige Dominicaanse vrouw

Dit is de man die gezocht wordt in de moordzaak, waarbij het ontzielde lichaam van de 31-jarige Dominicaanse Catheline Elizabeth de los Santos Mateo in verre staat van ontbinding is aangetroffen in een huurhuis aan de Irsillasttraat. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

Het gaat om vuurwapen gevaarlijke man geboren in Frans-Guyana. De politie bracht gisteren al dit opsporingsbericht naar buiten, waarin de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van deze 29-jarige verdachte Norvill Barthelemy werd verzocht.

Volgens de Surinaamse politie gebruikt de verdachte ook de naam Clinton Fonkel. Daarnaast kennen velen hem ook als Rasta Kodjo of Claudio.

Informatie die kan leiden tot de aanhouding van deze verdachte mag doorgespeeld worden aan alle politie bureaus, het Command Center op het telefoonnummer 115 of de afdeling Kapitale Delicten op het telefoonnummer 403252.