Dominicaanse vrouw vermoedelijk om het leven gebracht in woning

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg gisteren melding dat vermoedelijk een lijk in een woning was in de Irsillastraat te Paramaribo. Dat vermoeden had de verhuurster van de woning omdat zij de huurder enkele dagen niet had gezien en er een onaangename geur vanuit het huurhuis kwam, meldt het Korps Politie Suriname zojuist op haar website.

De wetsdienaren deden het woonadres in de Irsillastraat aan voor onderzoek. Op dat adres bevinden zich twee woningen. De eigenaar van dat pand woont in het voorste huis. Het huis achterop het erf heeft zij verhuurt aan een man. Het huurhuis was afgesloten en de politieambtenaren namen inderdaad een onaangename geur waar komende vanuit het huis.

Met toestemming van de huiseigenaar werd de toegangsdeur van het huurhuis door de politieambtenaren opengebroken. In het huis is een lijk in verre staat van ontbinding aangetroffen. Het bleek het ontzielde lichaam van een vrouw te zijn en niet dat van de man aan wie het huis verhuurt is, meldt de politie Public Relations.

Op grond van de aangetroffen situatie in het huis en in de buurt van het lijk bestaat sterk het vermoeden bij de politie dat er sprake is van een misdrijf. Er is een paspoort ter plaatse aangetroffen dat hoogstwaarschijnlijk van de dode is. Het paspoort is door de Dominicaanse republiek afgegeven aan, De Los Santos Mateo, Catheline Elizabeth. Gelet op de geboorte datum in dat paspoort moet de houder 31 jaar oud zijn.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, voor obductie, in beslag genomen door de politie. Deze zaak is voor verder onderzoek, door de politie van het bureau Uitvlugt, overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten meldt de Surinaamse politie.