Eerste certificaten voor rijexamen motorrijtuigen uitgereikt door KPS

De politie in Suriname is onlangs gestart met de ordening van de rijexamen sector in het land. In het kader hiervan is de afdeling Rijexamen van de politie overgegaan tot het certificeren van de motorrijtuigen die gebruikt worden voor het geven van rijonderricht. Het Korps Politie Suriname maakte vandaag bekend dat de eerste certificaten hiervoor zijn uitgereikt

Het certificeren houdt in dat er wordt gecontroleerd of de motorrijtuigen van de rijscholen voldoen aan de wettelijke vereisten zoals: extra binnen-en buitenspiegels; de zogenaamde dubbele bediening van de bedrijfsrem en koppeling en de aanwezigheid van het blauw bord met de letter ‘L’ in het wit. Dit bord moet duidelijk zichbaar aangebracht worden aan het motorijtuig dat gebruikt wordt om rijonderricht te geven.

Als het motorrijtuig goed bevonden is krijgt de eigenaar een certificaat en een sticker uit handen van de Surinaamse politie. De sticker mag in het motorrijtuig worden aangebracht om aan te geven dat zo’n motorrijtuig voldoet aan de wettelijke vereisten om daarmee rijonderricht te verzorgen, meldt de politie.