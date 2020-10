Burgers kunnen wisselkoersovertredingen melden via speciaal nummer CBvS

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft per 12 oktober 2020 een speciaal nummer ingesteld ten behoeve van het publiek, waarmee ze wisselkoersovertredingen en -overtreders, al dan niet anoniem, kunnen melden. Dit in navolging van de aanpassing van de door de bank gepubliceerde wisselkoersen en daarmede de effectuering van het beheerst-zwevend wisselkoersarrangement per 22 september 2020.

“Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de CBvS voor de Amerikaanse dollar is geenszins toegestaan. De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de desbetreffende verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen” aldus de bank.

De samenleving kan via het telefoonnummer 425338 melding doen van wisselkoersovertredingen en –overtreders. De telefonische infolijn is bereikbaar op alle werkdagen van 8:00u – 15:00u. De bank zal de meldingen registreren en aan de hand hiervan, voor zover de overtreders onder haar toezicht staande financiële instellingen zijn, geëigende maatregelen treffen.

Voor zover de overtreders andere dan deze financiële instellingen zijn, zal zij tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties ondernemen. De CBvS doet andermaal een dringend beroep op de samenleving om de wisseltransacties uitsluitend te verrichten met de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren.