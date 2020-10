Met een hoge snelheid afslaan in een weg is maandagmiddag in Suriname verkeerd afgelopen voor de bestuurder van deze Toyota Spacio. Hij verloor aan de Vierkinderenweg bij het afslaan in de Georgetinaweg de controle over het stuur en belandde met de auto in een goot langs de weg.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor bij dit eenzijdige verkeersongeval. De auto heeft geen aanzienlijke schade opgelopen en is door een ingeschakelde sleepdienst getakeld uit de goot.