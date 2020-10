Parmessar doet aangifte wegens wegens smaad en laster op social media

DNA-lid voor de NDP Rabin Parmessar heeft dinsdag 6 oktober aangifte bij het Korps Politie Suriname gedaan wegens smaad en laster op social media. Dat heeft de parlementariër gisteren zelf bekend gemaakt op zijn Facebook pagina.

“De valse beschuldigingen worden me te gortig. Ik heb een dringend beroep op de digitale recherche om conform onze wettelijke bepalingen dit grondig aan te pakken en we zullen voortaan alle beschuldigingen de politie doen toekomen. Laten we het fatsoenlijk houden” aldus Parmessar.

Om welke valse beschuldigingen het gaat, wat er precies is gezegd en tegen wie aangifte is gedaan, is helemaal niet duidelijk. Hieronder de aangifte die de NDP’er zelf online plaatste: