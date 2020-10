Vertrekkende SLM passagiers zelf ook debet aan beroering op Schiphol

Passagiers die gisteren met de SLM naar Suriname zijn vertrokken, zijn zelf ook debet aan de beroering die ontstond bij vertrek. Een groot deel van de reizigers had namelijk geen verplichte quarantaine faciliteit geregeld bij aankomst in Suriname. Om hen te helpen heeft de SLM daarom snel een oplossing bedacht namelijk thuisquarantaine, maar daar moet dan wel SRD 5.067 aan beveiligingskosten betaald worden.

Het document dat de maatschappij voor dit alternatief had opgesteld bleek echter heel onduidelijk te zijn. Vandaar dat velen weigerden te tekenen voor de beveiligingskosten.Die beveiliging is overigens verplicht gesteld omdat de afgelopen week weer gebleken is dat mensen in thuisquarantaine toch de straat op gaan.

“De beveiliging is om ervoor te zorgen dat de mensen niet uit hun huis gaan en daar is een kostenplaatje aan verbonden” zei minister Amar Ramadin van Volksgezondheid tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT). Passagiers die in thuisquarantaine gaan hebben wel een kwitantie gekregen dat wanneer er thuiscontrole plaatsvindt, het bedrag alsnog betaald moet worden voor de kosten die gemaakt worden om de controle uit te voeren meldt Starnieuws.

Mensen die momenteel naar Suriname willen, moeten rekening houden met strikte voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat zij bij aankomst in Suriname verplicht in quarantaine moeten. Via de Shata heeft de SLM een formulier aan de passagiers verstrekt met daarin tarieven voor quarantaine faciliteiten in hotels en appartement variërend tussen de USD 45 en USD 140 per overnachting.

Op Schiphol bleek dinsdag echter dat bijna niemand had aangegeven wat hun quarantaineplek is. Als oplossing werd bedacht dat er ook voor gekozen kon worden om thuis in quarantaine te gaan, mits die plek voldoet aan bepaalde voorwaarden. In dat geval moest echter wel SRD 5.076 worden betaald voor de beveiliging die de mensen thuis zullen krijgen. Ze moesten op Schiphol een verklaring hiervoor tekenen.

Omdat dit alternatief niet duidelijk was voor de passagiers hebben velen geweigerd om hiervoor te tekenen.

Rajesh Ori, waarnemend directeur van BOG, zegt tegen dWT dit een ‘snelle oplossing’ is die door de SLM is bedacht voor mensen die zich niet hadden geregistreerd bij één van de lokale hotels op de lijst van de SHATA. Hierdoor konden ze alsnog meevliegen. Volgens de directeur van de SLM is de brief en het initiatief verkeerd begrepen.