Juwelierszaak plaatst gewapende beveiligers bij ingang na roof

De juwelierszaak in Suriname, die afgelopen zondag werd overvallen, is weer open. Het bedrijf, Faith Silver Jewelry, heeft na de brute roof voor extra beveiliging gezorgd zegt zij op Facebook. Zo staan er nu gewapende mannen voor de deur bij binnenkomst, zoals op de foto te zien is.

Zondag overvielen 4 rovers de zaak. Ze sloegen de vitrines kapot en maakten in totaal 3 kilogram goud buit. De daders wisten te ontkomen in een gereedstaande auto, maar zijn door de beveiligingscamera’s vastgelegd. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

“Wij hebben voor extra beveiliging gezorgd voor u als klant en ons zelf, er staan nu gewapende mannen voor de deur bij binnen komst. Dus u hoef niet te vrezen bij het binnen stappen van de shop. Wij zien u heel gauw weer in onze shop” aldus het bedrijf.