Inhalende auto schept studenten op bromfiets

Kort voor 13.00u zijn twee middelbare studenten in Suriname, die op een bromfiets zaten, geschept door een personenauto. Dit gebeurde aan de Bonistraat ter hoogte van pompstation Anand in Paramaribo-Noord. De twee raakten daarbij gewond.

Een lijnbus die gestopt was op de weg, werd ingehaald door de auto. Op hetzelfde moment kwamen de scholieren op de bromfiets uit de zijstraat om over de Bonistraat te rijden. De autobestuurder zag ze op het laatste moment en kon niet voorkomen dat hij ze aanreed.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om de gewonde scholieren af te voeren.

De bromfiets raakte zwaar beschadigd zoals op de foto hieronder te zien is. De auto raakte beschadigd aan de achterkant maar is in rijdende staat.