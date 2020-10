Politie lost schoten op bus waarmee 19-jarige man politieagent overreed

De man die afgelopen zondag opzettelijk een politieman aanreed en overreed is de 19-jarige Bjorn S. De jongeman zonder rijbewijs reed de agent aan met een autobus, toen deze in de richting van het voertuig liep. Door de aanrijding viel de politieagent op de grond en kwam hij onder de autobus terecht.

Bjorn reed door en sleurde de politieagent, die vast zat onder de autobus, mee meldt het Korps Politie Suriname zojuist. Hij bracht de autobus pas tot stilstand nadat politieambtenaren gericht op het voertuig schoten. Bjorn en de mede inzittende zijn niet door kogels geraakt.

De aangereden agent van politie was, samen met andere collega’s, bezig op de hoek van de Indira Gandhi- en de Rijsdijkweg op te treden tegen een groep jongemannen, die zich vermoedelijk schuldig maken aan overtreding van de wet verdovende middelen. Bjorn S. maakte ook deel uit van die groep alleen zat hij op dat moment achter het stuur van een autobus samen met een achttienjarige jongeman.

Per ontboden ambulance is de zwaargewonde politie agent naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. De verwondingen van de politieambtenaar waren van dien aard dat operatief ingrijpen noodzakelijk was. De politieagent heeft onder andere een been- en arm fractuur opgelopen en ligt ter verpleging in het ziekenhuis.

Bjorn is door de politie aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld ter zake onder andere poging tot doodslag en zware mishandeling. De autobus is niet van Bjorn. De eigenaar had het voertuig bij hem achter gelaten voor reparatie. Bjorn is niet in het bezit van een rijbewijs. Hij beweert dat hij de politie agent niet heeft gezien vandaar dat hij hem heeft aangereden.