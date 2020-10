VIDEO: Rovers overvallen juwelierszaak in Paramaribo

Een juwelierszaak in Suriname, is vandaag omstreeks 12.15u door een aantal personen overvallen. Het gaat om juwelier Faith Silver aan de Jamaludinstraat hoek Gompertstraat. Op camerabeelden hieronder is te zien dat 4 verdachten uit een voertuig stappen, waarvan 1 gewapend met een vuurwapen.

Binnen werden een klant en de verkopers onder schot gehouden. De etalage kasten werden kapot geslagen en een grote tas met sieraden werd gevuld. De verdachten stapten daarna in hun voertuig en gingen in de richting van de Florastraat.

De Surinaamse politie onderzoekt de roofoverval. Hieronder zijn enkele beelden te zien: