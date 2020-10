Loting NATIO: ‘Suriname treft mooie wedstrijden in Gold Cup’

Begin deze week vond de loting plaats voor de Concacaf Goldcup 2021, waarbij Suriname geplaatst werd in groep C. Ook Costa Rica en Jamaica zitten in die groep, waarbij de nummers 1 en 2 van de poule door gaan naar de volgende ronde. “Suriname treft mooie wedstrijden in de Gold Cup” aldus Jack Mangalie, assistent- en keeperstrainer van het Surinaamse nationale elftal tegen Waterkant.Net.

Suriname plaatste zich in november vorig jaar voor het eerst in de historie voor deze cup, door een zege van 2-1 in en tegen Nicaragua. “Hier heeft het land lang opgewacht; na een geslaagde kwalificatie was het een spannende dag maar vooral historisch. Door de COVID-19 maatregelen hebben we niet fysiek aan de loting in Miami kunnen deelnemen, maar via een zoom meeting hebben we samen met de stafleden de loting kunnen volgen. Vooralsnog spannend’ aldus Mangalie.

Samen met Dean Gorré heeft hij de voorbereiding meegemaakt in Amsterdam. Zelf hoopte Mangalie op een voetballand als Mexico in de groep. “Costa Rica en Jamaica spreken me ook goed aan. Costa Rica dat op het WK 2014 uitgeschakeld werd door Oranje is een sterke tegenstander. Jamaica ‘The Reggae Boys’ is bij ons al bekend. Beide wedstrijden worden niet makkelijk” aldus de trainer uit Almere.

“Als men kijkt naar de groei en de ontwikkelingen dan is dit een grote uitdaging voor de spelers, als team kunnen we grote resultaten behalen. We gaan de komende periode beginnen om de tegenstanders te analyseren en om zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook vanuit Suriname is er positief gereageerd. De spelersgroep geeft aan dat het een bijzondere mooie loting is” zegt hij.

Dan is er nog het Coronavirus dat wereldwijd iedereen stevig in de greep heeft. Op dit moment zijn de geplande trainingen in Suriname uit voorzorg stopgezet. Er wordt druk gewerkt om een passende programma op te stellen.

“De Bond volgt de situatie op de voet. Wat dit precies voor de sportsector, en ons voetbal, zal betekenen weet ik nog niet. Om geen foute interpretaties of valse verwachtingen de wereld in te sturen houden we ons strak aan de COVID-19 richtlijnen. Echter voor de interland periode oktober en november zullen we alle berichten in de gaten houden” zegt de 42-jarige Almeerder.