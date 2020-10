Ouders van dode baby in vuilniszak aangehouden

De politie in Suriname heeft een koppel aangehouden, nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag een pasgeboren baby dood werd aangetroffen in een woning aan de Bomapolderweg. De vrouw had zich vrijdagavond met haar man aangemeld op de Spoedeisende Hulp met een placenta in haar vagina, maar zonder een baby.

Ze gaf daarbij aan dat er geen sprake was van een bevalling. De politie werd gewaarschuwd door de medici, die het zaakje niet vertrouwde. Na speurwerk van de politie werd een voldragen baby levenloos in een vuilniszak in de badkamer van hun huis aangetroffen.

Volgens de Surinaamse nieuwssite SUN gaat het om de 34-jarige Mohamed M. en zijn wederhelft Nalinie N. Ze zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, waarbij de vrouw onder politiebewaking opgenomen is in het ziekenhuis.

Het vermoeden bestaat dat het kindje door een misdrijf om het leven is gekomen. Het lijkje is in beslag genomen voor obductie. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.