Suriname verslaat Nicaragua en speelt Concacaf Gold Cup 2021

De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname heeft maandagavond in Managua met 2-1 gewonnen van Nicaragua. Met deze overwinning is Suriname geplaatst voor de Concacaf Gold Cup van 2021 en tegerlijketijd gepromoveerd naar de Nations League A.

De ruststand in deze wedstrijd was 0-1. De wedstrijd werd gespeeld in het Estadio Nacional de Fútbol, een voetbalstadion in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua, dat wordt gebruikt door het nationaal voetbalelftal van dat land. De doelpunten voor Natio werden gemaakt door Ivenzo Comvalius en Nigel Hasselbaink.

St. Vincent & the Grenadines stond tot maandag nog in groep D op de 1e plaats met 11 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. Suriname stond voor haar wedstrijd tegen Nicaragua op de 2e plaats met 10 punten uit 5 wedstrijden. Natio had slechts een gelijkspel nodig om de 1e plaats op te eisen. Dit omdat zij een betere doelsaldo heeft dan St. Vincent & the Grenadines.

De Surinamers lieten maandagavond niets aan een toeval over en wonnen ook van Nicaragua. Door de winst heeft Natio de 1e plaats in groep D opgeëist met 13 punten uit 6 gespeelde wedstrijden.

De tien landen die zich al geplaatst hebben voor de Gold Cup van 2021 zijn titelverdediger Mexico, de Verenigde Staten, Canada, Jamaica, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Grenada, Curaçao en Martinique.